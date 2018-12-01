Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой

Новости спорта: В ночь с 1-го на 2-е декабря (по киевскому времени) Александр Гвоздик проведет чемпионский поединок против Адониса Стивенсона.

1 декабря в канадском Квебеке состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой за титул WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон - Александр Гвоздик.

Украинский боксер, владеющий временным поясом организации, впервые будет сражаться за полноценный чемпионский титул. Противостоять "Гвоздю" будет опытный канадский нокаутер Адонис Стивенсон. В послужном списке 41-летнего боксера 29 побед (24 нокаутом), 1 ничья и одно поражение. 31-летний Гвоздик все свои предыдущие бои выиграл и в своем активе на профи-ринге имеет 15 побед (14 нокаутом).

Бой Гвоздик - Стивенсон покажут в Украине в прямом эфире на телеканале "Интер". Начало "Большого бокса" начнется 2 декабря в 01:15 по киевскому времени.