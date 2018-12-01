Скачать
Суббота, 01.12.2018
Фьюри намного перевесил Уайлдера
Фьюри намного перевесил Уайлдера
Хорн - Мандайн: брутальный нокаут в бою экс-чемпионов мира (Видео)
Хорн - Мандайн: брутальный нокаут в бою экс-чемпионов мира (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Сестры Музычук - в десятке сильнейших шахматисток мира
Сестры Музычук - в десятке сильнейших шахматисток мира

Сегодня Гвоздик сразится за титул чемпиона WBC

Смотрите фото (3)
Сегодня Гвоздик сразится за титул чемпиона WBC
08:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В ночь на воскресенье, 2 декабря, состоится бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Этот поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке.

Именно дома в Канаде чаще всего выходил в ринг 41-летний Стивенсон, который провел вне родины только два боя: в США еще в начале своей профессиональной карьеры. К слову, началась она довольно поздно и в… тюрьме. В 21 год Адонис угодил в тюрьму за сутенерство. Будущего чемпиона осудили на четыре года и уже за решеткой ему добавили срок за участие в драке. Чтобы направить свою агрессию в другое русло, Стивенсон решил заняться боксом. Стоит отметить, что среди его предыдущих соперников значится Тони Беллью, недавно проигравший нашему Александру Усику. Именно после поражения Стивенсону, британец сменил весовую категорию на первую тяжелую.

Для Адониса это будет уже десятая защита. В прошлый раз он едва смог сохранить пояс –его бой со шведом Баду Джеком завершился вничью. Нужно отметить, что Стивенсон долгое время уклонялся от поединка с обязательным претендентом на титул Элейдером Альваресом. В итоге возник титул временного чемпиона WBC, который и выиграл Гвоздик, победив Мехди Амара.

Для Гвоздика бой против Стивенсона будет первым за пределами Соединенных Штатов. Впрочем, на шансы Александра победить это не влияет. Аналитики Parimatch дают ему 55% на победу. Конечно, Адонис серьезный соперник, но нужно помнить, что ему уже 41 год. Гвоздик на 10 лет моложе и может в течение всего поединка показывать скоростной бокс с мощными ударами. Многие ожидают, что Александр будет действовать первым номером в этой схватке и одержит досрочную победу. Совсем скоро мы узнаем, как будет проходить бой в ринге.

Своими ожиданиями насчет предстоящего поединка с нами поделился серебряный призер Олимпиады в Лондоне 2012 года.

«Чемпионский бой всегда конкурентный, - отмечает Денис Беринчик. - Мы знаем, каким нокаутирующим ударом обладает Александр Гвоздик, он настоящий панчер. Думаю и в этот нас ждет досрочная победа. Вероятно, в восьмом-девятом раунде. Мне кажется, если этого не будет, то судьи не отдадут Александру победу по очкам.

Добавлю, что разница в возрасте между Гвоздиком и Стивенсоном значения не имеет. Это нельзя назвать преимуществом Александра, тут скорее стоит помнить об опыте Адониса.

Выносливость? Это все можно поправить благодаря фармакологии. В любом случае, я желаю Александру, чтобы он оставался самим собой, боксировал в своей манере и у него все получится».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Спорт, Бокс, Александр Гвоздик, Новости спорта, Бокс новости, Адонис Стивенсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
02 Шахтер нашел очередного талантливого бразильца
03 Уайлдер: Фьюри не побеждал Кличко
04 Экс-игрок Зари забил невероятный гол в матче Лиги Европы (Видео)
05 Новичок Шахтера Сиприано рассказал, как отреагировал на первый снег
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь