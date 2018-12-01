"Бей его больно": Российский боксер поддержал Гвоздика накануне боя

Новости спорта: Сергей Ковалев поддержал Александра Гвоздика перед титульным боем украинца с Адонисом Стивенсоном.

В канадском Квебеке в ночь с 1-го на 2-е декабря (время киевское) украинский боксер Александр Гвоздик впервые будет бороться за чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе. Противостоять "Гвоздю" будет канадский чемпион мира WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон.

Перед боем украинца поддержал бывший чемпион мира по версиямWBA super, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев. Он пожелал Александру удачи, а также дал напутствие на бой.

Накануне боя боксеры успешно сделали вес.