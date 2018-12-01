"Бей его больно": Российский боксер поддержал Гвоздика накануне боя

В канадском Квебеке в ночь с 1-го на 2-е декабря (время киевское) украинский боксер Александр Гвоздик впервые будет бороться за чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе. Противостоять "Гвоздю" будет канадский чемпион мира WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон.
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Good luck to Oleksandr Gvozdik this Saturday against chickenson Удачи, Саня! Бей его больно
Перед боем украинца поддержал бывший чемпион мира по версиямWBA super, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев. Он пожелал Александру удачи, а также дал напутствие на бой.
Накануне боя боксеры успешно сделали вес.