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"Бей его больно": Российский боксер поддержал Гвоздика накануне боя

&quot;Бей его больно&quot;: Российский боксер поддержал Гвоздика накануне боя
08:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сергей Ковалев поддержал Александра Гвоздика перед титульным боем украинца с Адонисом Стивенсоном.

В канадском Квебеке в ночь с 1-го на 2-е декабря (время киевское) украинский боксер Александр Гвоздик впервые будет бороться за чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе. Противостоять "Гвоздю" будет канадский чемпион мира WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон.

 
 
 
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Good luck to Oleksandr Gvozdik this Saturday against chickenson Удачи, Саня! Бей его больно

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Перед боем украинца поддержал бывший чемпион мира по версиямWBA super, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев. Он пожелал Александру удачи, а также дал напутствие на бой.

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