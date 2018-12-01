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Легенды бокса Риддик Боу и Леннокс Льюис повздорили на взвешивании Уайлдер - Фьюри

Легенды бокса Риддик Боу и Леннокс Льюис повздорили на взвешивании Уайлдер - Фьюри
11:49 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер showtimeboxing

Новости спорта: Американец Риддик Боу и британец Леннокс Льюис продолжают оставаться в напряженных отношениях.

Даже через тридцать лет после финала Олимпийских Игр в Сеуле легенды супертяжелого дивизиона, бывшие абсолютные чемпионы мира американец Риддик Боу и британец Леннокс Льюис продолжают оставаться в напряженных отношениях.

Видео боя Льюис - Боу на Олимпиаде-1988:

Перед взвешиванием Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, куда Боу и Льюис были приглашены в качестве почетных гостей, легенд супертяжелого дивизиона, среди которых были и Риддик с Ленноксом, пригласили выйти на сцену. Однако спокойно находиться рядом с Льюисом Боу не смог - он подошел к Ленноксу и стал высказывать ему какие-то претензии. К счастью, в что-то большее этот конфликт не перерос:

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