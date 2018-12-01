"Настало время для нового чемпиона": Климас дал прогноз на бой Гвоздик - Стивенсон

Новости спорта: Эгис Климас считает, что Александр Гвоздик уничтожит Адониса Стивенсона на ринге.

Эгис Климас, менеджер претендента на титул WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, верит в своего подопечного и считает, что 1 декабря украинец победит Адониса Стивенсона и станет новым чемпионом мира в полутяжелом весе.

"Ожидаю, что Гвоздик уничтожит Стивенсона. Стивенсон не молод, он долго владел титулом, и думаю, настало время для нового лица и нового чемпиона, — сказал Климас в интервью boxingtalk.com. — Думаю, он несомненно может победить решением. Гвоздик может легко его перебоксировать. Я не считаю, что Стивенсон хорошо боксирует. У него хороший удар, этого не отнимешь, но в плане техники Гвоздик был намного лучше до Тедди, а с Тедди он вероятно будет еще лучше".

Климас отметил, что волнуется перед просмотром этого боя, так как это не только самый важный бой для Гвоздика, и не только самый сильный соперник в его карьере, но еще и первый бой под руководством нового тренера Тедди Атласа.

"Знаете, я с большим волнением жду боя, — сказал Климас. — У него новый тренер — Тедди Атлас, и, верите или нет, у меня не получилось понаблюдать за тренировками и спаррингами. С волнением жду, что Гвоздик покажет на ринге. Будет ли это новый Гвоздик? Улучшенный? Гвоздик, который забыл то, что знал? Сделает он то, что должен сделать? Я не могу этого сказать, но мы ждем субботы, чтобы увидеть, что он покажет на ринге".