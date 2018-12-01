Гвоздик - Стивенсон: слова канадца перед чемпионским боем

Новости спорта: Канадец уверен в своей победе в грядущем поединке против Александра Гвоздика.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон считает, что достаточно легко одержит победу в предстоящем титульном бою с Александром Гвоздиком.

"Это будет моя десятая защита титула, собираюсь добыть победу и сделаю все для нее. Мне нужно быть сфокусированным на этом бою, ведь Гвоздик приедет в чужую страну, он приедет в мою страну, чтобы выиграть. Однако, я буду к этому готов.

У меня большая мотивация на бой, плюс у меня скоро родится маленькая дочка. Она станет для меня дополнительной мотивацией. Так, что еще раз повторю, сделаю все ради победы.

Я видел некоторые бои Гвоздика, видел его поединок против Карпенси. Против которого, кстати, я также дрался. Но, я не люблю оценивать боксера по видео, я пойму все про него уже в ринге. Я знаю, что украинец – хороший, техничный боксер.

Его удар не представляет для меня угрозы. Я видел много боксеров с ударом за свою карьеру. Я буду очень сфокусирован на бою, у меня хорошая защита, да и пробить я ведь тоже могу. Все, что мне нужно, чтобы кого-либо нокаутировать, – это всего лишь один удар. И я это знаю" – приводит слова канадца Luckypunch.net