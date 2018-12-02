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Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)

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Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
04:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот

Новости спорта: Александр Гвоздик - чемпион мира по версии WBC: видео боя со Стивенсоном.

В Квебеке на арене Videotron Centre состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе по версии WBC. 31-летний Александр Гвоздик в 11-м раунде нокаутировал Адониса Стивенсона (местного героя по прозвищу Супермен) и стал чемпионом мира.

Поединок получился непростым для украинца. Бой проходил в весьма быстром темпе. С первых минут Адонис занял центр ринга, а Гвоздик демонстрировал отличную работу на ногах.  В 3-м раунде "Гвоздь" отправил Стивенсона в нокдаун, однако, рефери его не засчитал. Бой был весьма близким: канадец здорово работал по корпусу, в то же время Гвоздик раз за разом доставал "Супермена" ударами в голову. Стивенсон, как и обещал до поединка, пытался закончить бой нокаутом: канадец на протяжении всей схватки выцеливал украинца. В 10-м раунде Александр пропустил тяжелейший удар, дотерпев до конца раунда за счет клинчей. В 11-м раунде Гвоздик "поймал" Стивенсона серией ударов, зажав того в углу. После добивания Стивенсон рухнул на канвас. Тяжелейший нокаут в тяжелейшем бою!

Гвоздик - Стивенсон. Видео боя

Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Таким образом, Украина получила нового чемпиона мира вслед за Ломаченко, Усиком и Далакяном.

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