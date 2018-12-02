"Добро пожаловать в клуб чемпионов": Усик и Ломаченко поздравили Гвоздика (Видео)

Украинские боксеры, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко поздравили своего соотечественника и друга Александра Гвоздика с завоеванием титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.
Видео поздравлений опубликовано на странице инстаграм Lomus.
Усик поздравил Гвоздика:
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Ломаченко поздравил Гвоздика:
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Напомним, сегодня ночью Александр Гвоздил нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде и завоевал чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе.