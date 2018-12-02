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"Добро пожаловать в клуб чемпионов": Усик и Ломаченко поздравили Гвоздика (Видео)

&quot;Добро пожаловать в клуб чемпионов&quot;: Усик и Ломаченко поздравили Гвоздика (Видео)
08:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lomus_17

Новости спорта: Украинские чемпионы поздравили Александра Гвоздика с завоеванием титула WBC.

Украинские боксеры, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко поздравили своего соотечественника и друга Александра Гвоздика с завоеванием титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Видео поздравлений опубликовано на странице инстаграм Lomus.

Усик поздравил Гвоздика:

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

#Usyk #Usyk17 #lomus #lomus17 #boxing #ukraine #Усик #Ломаченко

Допис, поширений LomUs Official (@lomus_17)

Ломаченко поздравил Гвоздика:

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

#loma #lomachenko #lomus17 #boxing #usyk #usyk17 #Украина #Усик #Ломаченко #Гвоздик #ukraine

Допис, поширений LomUs Official (@lomus_17)

Напомним, сегодня ночью Александр Гвоздил нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде и завоевал чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе.

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Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Нокаут, Новости бокса, Адонис Стивенсон, Гвоздик - Стивенсон, Александр Гвоздик - Адонис Стивенсон.
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