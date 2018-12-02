Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому

Экс-чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона ввели в искусственную кому после нокаута в поединке против украинца Александра Гвоздика.
Сообщается, что у канадского боксера подозрение на кровоизлияние мозг.
Промоутер 41-летнего Стивенсона Ивон Мишель заявил, что решение ввести боксера в искусственную кому было принято в профилактических целях. Следующие несколько дней станут определяющими для спортсмена.
«Это дело случая. Это то, что нельзя было просчитать», – сказал Мишель.
Видео нокаута
Ранее промоутер сообщил, что Стивенсон находится в критическом состоянии и помещен в отделение интенсивной терапии.