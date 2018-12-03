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Чемпион мира по боксу посетил турнир в Бердичеве

Чемпион мира по боксу посетил турнир в Бердичеве
17:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лучший боксер мира-2017 среди любителей посетил турнир в Бердичеве.

Лучший боксер мира-2017 среди любителей Александр Хижняк стал почетным гостем 11-го турнира памяти Николая Самойлова в Бердичеве.

Вместе с известным украинским боксером турнир в Бердичеве посетил также его отец - заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Александр Хижняк. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

"В городе Бердичеве состоялся одиннадцатый традиционный турнир памяти Николая Самойлова, в рамках которого между собой встретились сборная Ивано-Франковской области и сборная Житомирской области. Счет этой матчевой встречи 4-4. Почетными гостями соревнований стали лучший боксер планеты среди любителей 2017 года Александр Хижняк и его отец - заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Александр Александрович Хижняк", - говорится в сообщении.

Напомним, Александр Хижняк вошел в число лучших боксеров по результатам чемпионата Украины 2018 года, который проходил 13 – 18 ноября в Харькове. Александр Хижняк стал победителем соревнований в весовой категории до 75 кг.

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