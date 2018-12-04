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Тедди Атлас: Меня не волнует, что я являюсь тренером Гвоздика

Тедди Атлас: Меня не волнует, что я являюсь тренером Гвоздика
08:26 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Легендарный тренер по боксу включил Гвоздика в список топ-боксеров мира.

Известный тренер Тедди Атлас, работающий комментатором и аналитиком на телеканале ESPN, а с недавних пор являющийся наставником новоиспеченного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе намерен включить Александра Гвоздика в свой рейтинг 10-ти лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Отметим, что именно Атлас готовил Гвоздика к бою против Стивенсона, в котором украинец и завоевал полноценный титул. «ESPN попросили меня составить топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий, и я включил туда Василия Ломаченко, когда у него за плечами был всего один бой. Разумеется, все негодовали, но мне было все равно – цитирует специалиста Fightnews. - Когда представители ESPN позвонят мне в понедельник и спросят, хочу ли я внести изменения в этот список, то я отвечу "Да, туда войдет Гвоздик". Меня не волнует, что я являюсь его тренером. Я без проблем говорю о том, что планирую сделать. Мне совершенно не стыдно говорить это, и плевал я на то, что скажут люди».

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Бокс, Новости бокса, Тедди Атлас, Бокс новости.
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