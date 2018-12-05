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Андре Уорд готов вернутся на ринг ради боя против украинца

Андре Уорд готов вернутся на ринг ради боя против украинца
05:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Британский боксер Андре Уорд может вернутся на ринг ради бой против Александра Усика или Энтони Джошуа

Андре Уорд закончил карьеру и не дрался с лета 2017 года, однако интересный вариант может заставить 34-летнего боксера вернуться в ринг.

Ранее сообщалось, что Уорд может стать соперником украинца Александра Усика, если тот решит проводить еще какие-то бои в крузервейте.

Сам Андре может подняться в супертяжелый вес для поединка с Энтони Джошуа.

«Он покинул ринг успешным боксером, но не обязательно окончательно закончил карьеру. Это называется «продолжение следует». Все возможно, зависит от ситуации».

«Все варианты с названными боксерами возможны», - сказал Джеймс Принс, менеджер Уорда.

Уорд в профессионалах не потерпел ни одного поражения, добыв 32 победы.

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Бокс, Джошуа, Андре Уорд, Новости бокса, Александр Усик.
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