Усик - номинант на звание Спортсмен года

Новости спорта: 31-летний украинец побореться за награду с тремя другими претендентами.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вошел в список претендентов на звание лучшего спортсмена года по версии BBC. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Также в список попали американская гимнастка Симоне Байлс, итальянский гольфист Франческо Молинаро и чешская сноубордистка Эстер Ледецкая.

Голосование на официальном сайте компании продлится до 16:00 15-го декабря.

Напомним, свой последний поединок украинский боксер провел 10 ноября против Тони Беллью, победив британца тяжелым нокаутом в 8-ом раунде.

Ранее сообщалось, что Усик летал в Канаду, чтобы поддержать украинца Александра Гвоздика в поединке против Адониса Стивенсона.