Уайлдер сломал руку перед поединком с Фьюри

Новости спорта: Американец перенес операцию за 12 недель до боя.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайдер не мог боксировать в полную силу с Тайсоном Фьюри. Об этом заявил журналист Майкл Бенсон.

"Деонтей Уайлдер рассказал группе журналистов, что сломал руку и перенес операцию за 12 недель до боя против Тайсона Фьюри, перед началом тренировочного лагеря. Он заявил, что едва мог использовать свою правую руку во время подготовки", – цитирует Бенсона talkSPORT.

Напомним, 1 декабря состоялся бой, в котором Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри не смогли определить победителя – поединок завершился вничью.

Ранее сообщалось, что американский боксер хочет снова сразиться с Фьюри, чтобы решить вопрос с победителем навсегда.