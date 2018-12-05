"Первый" - документальный фильм о Ломаченко

Представляем вашему вниманию документальный фильм о чемпионе мира в лёгком весе по версии WBA Василии Ломаченко.
Этот фильм вышел накануне боя против Хосе Педрасы.
В фильме рассказывается о поединке против Хорхе Линареса, травме, первом нокдауне, а также о любимых животных Василия и подготовке к новой странице в истории бокса.
В субботу, 8 декабря, в Нью-Йорке на ринге знаменитой Madison Square Garden пройдет объединительный бой в легком весе между чемпионом WBA украинцем Василием Ломаченко (11 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) и чемпионом WBO Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико (25 побед, 12 из них — нокаутом, 1 поражение).
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Бой Василия Ломаченко против Хосе Педрасы будет показан в прямой трансляции на канале "Интер" воскресным утром 9 декабря. Начало программы "Большой бокс" - в 5:00, но сам поединок стартует ближе к 6:00 по киевскому времени.