Хосе Педраса: Я готов к 12 раундам с Ломаченко

Новости спорта: Пуэрториканский боксёр Хосе Педраса готов выиграть у Ломаченко в ближайшем бою.

8-го декабря Хосе Педраса в Нью-Йорке встретится с украинцем Василием Ломаченко, который является фаворитом противостояния.

"Я собираюсь показать Ломаченко все свои лучшие качества. Считаю, что нахожусь в отличных физических кондициях, чтобы дать ему бой и выиграть.

Поединок должен получиться очень интересным, я готов к 12 раундам с Ломаченко. Я готов к поединку. Наконец, мы близки к выходу в ринг, где все и решится", - сказал Педраса.

Вчера Ломаченко заявил, что готов к битве с соперником.

Бой Василия Ломаченко против Хосе Педрасы будет показан в прямой трансляции на канале "Интер" воскресным утром 9 декабря. Начало программы "Большой бокс" - в 5:00, но сам поединок стартует ближе к 6:00 по киевскому времени.