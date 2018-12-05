"Абсолютный чемпион": как Усик вошел в историю бокса (Видео)

Новости спорта: Смотреть онлайн документальный фильм "Абсолютный чемпион".

Осенью 2013 году перед началом своей карьеры в профи-боксе Александр Усик посетил тренировочный лагерь Владимира Кличко. На то время Владимир Кличко был доминирующим чемпионом в супертяжелом весе, владевшим тремя с четырех основных поясов в дивизионе. Усик тогда мог только мечтать о достижениях "Доктора Стального Молота".

Менее чем через 3 года Александр становится чемпионом мира по версии WBO в 1-м тяжелом весе еще через полтора года Усика покорился пояс WBC. Летом 2018 в финале турнира Всемирной боксерской Суперсерии Александр завоевал чемпионские титулы IBF и WBA, а также первый кубок Мохаммеда Али. Кроме того, WBC сделала для Усика личный пояс для абсолютного чемпиона мира.

На канале VideoBoxing в Youtube 4 декабря вышел документальный фильм о тернистом пути Александра Усика на вершину профессионального бокса:

В фильме присутствуют комментарии самого чемпиона, а также приближенных к нему людей, рассказывается о первом контракте боксера, а также его рекорде.