Шведский боксер хочет выйти на ринг против Гвоздика

Новости спорта: Экс-чемпион мира по боксу Баду Джек хочет сразиться с украинцем Александром Гвоздиком.

Экс-чемпион мира по боксу Баду Джек выразил готовность сразиться с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО). Об этом сообщает ua.tribuna.com

— До нокаута Гвоздик и Стивенсон демонстрировали достаточно равный поединок. Нужно отдать должное украинцу за нокаут и завоевание чемпионского титула. Поздравляю его.

Стивенсон замедлился и много промахивался. Он постарел (ему 41 год – прим.), но все равно смог отправить Гвоздика в нокдаун. Канаты спасли украинца. Не так просто боксировать в таком возрасте.

— Хотите провести поединок с Гвоздиком?

— У меня будет бой в январе, а после него с радостью. У нас много возможностей, ведь есть много чемпионов: Бивол, Гвоздик, Альварес или Ковалев. Посмотрим, – сказал Джек в интервью YouTube каналу Boxing Social.

В последнем бою Баду Джек свел к ничьей поединок против Адониса Стивенсона, которого Гвоздик нокаутировал в 11-м раунде.