Гвоздик обратился к Стивенсону после тяжелого нокаута

Новости спорта: Украинский боксер пожелал сопернику скорейшего выздоровления.

В ночь с 1 на 2 декабря Квебеке (Канада) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в полутяжелом весе между Адонисом Стивенсоном и Александром Гвоздиком. Победа в этом бою досталась украинцу. В 11-м раунде Гвоздик сумел нокаутировать соперника, таким образом, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBC.

41-летний Стивенсон тяжело поднимался после нокаута и даже не сумел дать комментарий после боя. Вскоре он был доставлен в больницу, где у него было диагностировано кровоизлияние в мозг. Медики приняли решение ввести его в искусственную кому, чтобы снизить риск повреждения мозга. На сегодняшний день Адонис продолжает находиться в таком состоянии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Message to @adonissuperman #klimasmanagement #boxinglaboratory Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) 4 Дек 2018 в 9:12 PST

Его недавний соперник, Александр Гвоздик, записал видеообращение в адрес Стивенсона, выразив ему слова поддержки.

"Это сообщение для Адониса Стивенсона. Адонис, ты действительно сильный человек и оставайся сильным. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Знаю, что ты пройдешь через это", – сказал Гвоздик на видеозаписи.