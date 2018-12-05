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"Кто со мной?": Ломаченко готов сотворить историю бокса в бою против Педрасы

&quot;Кто со мной?&quot;: Ломаченко готов сотворить историю бокса в бою против Педрасы
17:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Считанные дни остаются до супер боя Василий Ломаченко - Хосе Педраса.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко завершил тренировочный лагерь, посвященный подготовке к объединительному бою против чемпиона WBO в том же весе Хосе Педрасы. Украинский боксер на своей странице в Инстаграм опубликовал видеообращение к болельщикам.

"Это неделя боя. Вся тяжелая работа выполнена. В эту субботу мы сотворим историю бокса. Кто со мной?", - говорится в сообщении к видео.

 
 
 
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It’s fight week and all the hard work is done. This Saturday we make boxing history Who’s with me? #LOMA

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

В самом ролике показаны тяжелые будни боксера и комментарий чемпиона. Василий рассказал о ближайшем бое, а также о том что он делал во время тренировочного лагеря. "Отдыхал, ел и тренировался", - поведал Василий.

Напомним, чемпионский бой Ломаченко - Педраса пройдет в Нью-Йорке 8 декабря на арене Madison Square Garden Theater. Василия впервые ожидает объединительный бой.

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