Врач рассказал о состоянии здоровья Стивенсона после боя с Гвоздиком

Новости спорта: Канадский боксер перенес тяжелую операцию и до сих пор находиться в коме.

Врач больницы l'Enfant-Jésus в Квебеке Алексис Тарджон заявил, что состояние Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) продолжает оставаться критическим, хотя и считается стабильным для случая боксера. Слова доктора приводит Boxing Scene:

«Мистер Стивенсон перенес операцию в ночь с субботы на воскресенье и после этого был помещен в отделение интенсивной терапии. Он перенес серьезную черепно-мозговую травму. В сложившихся обстоятельствах его положение считается стабильным, но оно критическое.

Его состояние требует дыхательной помощи, глубокой седации и специального неврологического мониторинга. Слишком рано давать долгосрочный прогноз для мистера Стивенсона.

Семья мистера Стивенсона благодарна всем за письма с поддержкой. Семья хочет находиться возле кровати мистера Стивенсона и просит всех уважать их приватность».

Стивенсон был госпитализирован после нокаута от Александра Гвоздика (16-0, 13 КО) и в больнице был погружен в состояние искусственной комы. Позже представители боксера заявили, что состояние канадца стабилизировалось.