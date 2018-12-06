Педраса назвал сильные стороны Ломаченко

Чемпион мира WBO в легком весе Хосе Педраса (25-1, 12 КО) в эксклюзивном интервью Luckypunch.net рассказал о победе над Рэем Бельтраном (35-8-1, 21 KO), будущем объединительном бое с Василием Ломаченко (11-1, 9 KO) и не только.
Ваша победа над Бельтраном была невероятной. Как можете ее прокомментировать?
-Я хорошо подготовился к бою, что и показал во время него. В 11 раунде я его уронил, а потом в 12-м добавил мощной концовкой.
Это была ваша мечта – стать чемпионом мира?
-Это была моя первая и главная мечта, как профессионала.
Какого боя с Василием Ломаченко Вы ожидаете?
-Я думаю, поединок будет быстрым, будет противостоянием интеллектов и навыков.
Какая самая сильная черта у Ломаченко?
-Я считаю, что это хорошая выносливость и просто отличное движение, зашагивание за спину.
Как Вы можете описать боксера Василия Ломаченко?
-Универсальный, сильный и умный.
Где Вы проходили лагерь перед боем? Кто был в Вашей команде?
-Мой лагерь был в зале Top Rank в Лас-Вегасе, а в мою команду входили Луис Эспада, Андрес Мелендес, Франциско Флорес и шеф Камачо.
Что хотели бы сказать своим фанам накануне поединка?
-Хочу сказать, что болельщиков ожидает один из самых интересных боев в истории, в котором сойдутся представители разных стилей. Вы не должны пропустить этот объединительный поединок!
Поединок двух чемпионов мира пройдёт в ночь с субботы на воскресенье в Madison Square Garden.