Педраса назвал сильные стороны Ломаченко

Новости спорта: Хосе Педраса рассказал о Бельтране, Ломаченко и мечте в профи-боксе.

Чемпион мира WBO в легком весе Хосе Педраса (25-1, 12 КО) в эксклюзивном интервью Luckypunch.net рассказал о победе над Рэем Бельтраном (35-8-1, 21 KO), будущем объединительном бое с Василием Ломаченко (11-1, 9 KO) и не только.

Ваша победа над Бельтраном была невероятной. Как можете ее прокомментировать?

-Я хорошо подготовился к бою, что и показал во время него. В 11 раунде я его уронил, а потом в 12-м добавил мощной концовкой.

Это была ваша мечта – стать чемпионом мира?

-Это была моя первая и главная мечта, как профессионала.

Какого боя с Василием Ломаченко Вы ожидаете?

-Я думаю, поединок будет быстрым, будет противостоянием интеллектов и навыков.

Какая самая сильная черта у Ломаченко?

-Я считаю, что это хорошая выносливость и просто отличное движение, зашагивание за спину.

Как Вы можете описать боксера Василия Ломаченко?

-Универсальный, сильный и умный.

Где Вы проходили лагерь перед боем? Кто был в Вашей команде?

-Мой лагерь был в зале Top Rank в Лас-Вегасе, а в мою команду входили Луис Эспада, Андрес Мелендес, Франциско Флорес и шеф Камачо.

Что хотели бы сказать своим фанам накануне поединка?

-Хочу сказать, что болельщиков ожидает один из самых интересных боев в истории, в котором сойдутся представители разных стилей. Вы не должны пропустить этот объединительный поединок!

Поединок двух чемпионов мира пройдёт в ночь с субботы на воскресенье в Madison Square Garden.