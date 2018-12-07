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Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой

Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
09:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В воскресенье утром Василий Ломаченко проведет свой бой против Хосе Педрасы.

В ночь с 8 на 9 декабря по киевскому времени украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) в Нью-Йорке проведет бой за титул чемпиона мира в легком весе против пуэрториканца Хосе Педрасы (25-1, 12 КО). Бой состоится на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Прямая трансляция из США объединительного поединка за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе покажет канал ИНТЕР

Начало трансляции в 5:00 утра 9 декабря по киевскому времени. Главный бой ориентировочно начнется ближе к 6:00.

Напомним, что 30-летний Ломаченко является чемпионом мира по версии WBA, а 29-летний Педраса - чемпион мира по версии WBO. Таким образом, победитель боя Ломаченко - Педраса объединит пояса.

Для Ломаченко это будет уже четвертый бой в Нью-Йорке. В частности, свои последние бои против Ригондо и Линареса он проводил также здесь. Именно поэтому есть большая вероятность, что публика успела его полюбить и будет поддерживать именно украинца. Букмекерские конторы также на стороне Ломаченко – коэффициент на его победу составляет лишь 1,10, тогда как на Педрасу можно сделать ставку за 7,00.

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