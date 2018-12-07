Ломаченко: Травма сделала меня голодным

Новости спорта: Василий Ломаченко ответил на вопросы журналистов и дал совет сопернику.

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко на пресс-конференции перед боем с Хосе Педрасой дал совет своему сопернику, как победить в бою.

"Не думаю, что Педраса может успевать за мной. Я ему могу даже помочь советом. Хосе необходимо постоянно давить на меня и оставаться активным.

Если Педраса будет бороться также, как в своем последнем поединке, или как в бою против Дэвиса, то у него нет вообще никаких шансов.

У меня был прекрасный тренировочный лагерь, и я с нетерпением жду возвращения на ринг. Madison Square Garden – мое самое любимое место для проведения поединков. Это мой второй дом. Я готов на 100% и подхожу к этому бою в прекрасной форме. Травма и период восстановления сделали меня голодным. Объединение поясов – это то, что приблизит меня на шаг к моей цели. Цель? Стать первым в рейтинге р4р", - сказал Ломаченко.

Прямая трансляция из США объединительного поединка за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе покажет канал ИНТЕР.

Начало трансляции в 5:00 утра 9 декабря по киевскому времени. Главный бой ориентировочно начнется ближе к 6:00.