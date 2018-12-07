Последний бой Ломаченко (Видео)

Новости спорта: Накануне боя Василия Ломаченко с Хосе Педрасой (в ночь с 8 на 9 декабря) мы вспоминаем последний бой украинца.

В своем последнем бою Василий Ломаченко сражался против Хорхе Линареса в новой для себя весовой категории. Этот бой состоялся 12 мая 2018 года.

Ломаченко победил Линареса в 10-м раунде и стал новым чемпионом мира WBA в легком весе. Он также установил новый рекорд – стал чемпионом в трех весовых категориях за 12 боев. В этом поединке украинец побывал в нокдауне. Также, Ломаченко получил травму и приступил к тренировкам лишь осенью. Это самый долгий "простой" Ломаченко вне ринга.

Ломаченко - Линарес: полное видео боя

Напомним, в ночь с 12 на 13 мая 2018 года Василий Ломаченко провел свой 12-й бой на профессиональном ринге. Его соперником стал лидер легкой весовой категории Хорхе Линарес из Венесуэлы. В шестом раунде Ломаченко заставил поволноваться своих болельщиков, когда побывал в нокдауне после точного прямого удара от Линареса. Однако в десятом Василий провел великолепную атаку с несколькими ударами в голову, а затем пробил силовой удар по печени. Боксер из Венесуэлы опустился на колено и до окончания отсчета рефери на смог встать.