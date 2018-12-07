Ломаченко - Педраса: Стангрит о ближайшем бое

Новости спорта: Григорий Стангрит поделился ожиданиями от ближайшего боя чемпионов Ломаченко - Педраса.

8 декабря украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко впервые проведет объединительный поединок. Противостоять Хай-Тэку будет пуэрториканский боксер Хосе Педраса, ляющийся чемпионом в том же весе по версии WBO. Своим мнением касательно поединка в интервью для для Luckypunch.net поделился известный комментатор Григорий Стангрит.

Эксперт ставит Василия на первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от веса, объясняя это тем, что украинец обладает некой "аурой неприкосновенности", а также заставляет топовых соперников просто сдаваться. Эту ауру неуязвимости немного потрепал Линарес, который отправил Ломаченко в первый нокдаун в карьере.

Стангрит считает Педрасу очень серьезным соперником, даже несмотря на его поражения Джервонте Дэвису. Григорий отметил разностороннюю хорошую "школу" пуэрториканца, его скорость и удар, а также адаптивность в схватке. Предстоящее сражение специалист называет "битвой интеллектов". По его мнению, Ломаченко придется непросто вскрывать оборону Хосе, а сам поединок может пройти несвойственно "скучно" для боев "Хай-Тэка".