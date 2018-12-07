Скачать
Пятница, 07.12.2018
Ломаченко и Педраса сделали вес
Ломаченко и Педраса сделали вес
Идеальное тело: все обладатели &quot;Мистер Олимпия&quot; от Шварценнегера до Родена
Идеальное тело: все обладатели "Мистер Олимпия" от Шварценнегера до Родена
Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)
Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)
Биатлон. Общий зачет Кубка мира по итогам мужского спринта в Поклюке
Биатлон. Общий зачет Кубка мира по итогам мужского спринта в Поклюке

Ломаченко - Педраса: Стангрит о ближайшем бое

Ломаченко - Педраса: Стангрит о ближайшем бое
22:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот

Новости спорта: Григорий Стангрит поделился ожиданиями от ближайшего боя чемпионов Ломаченко - Педраса.

8 декабря украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко впервые проведет объединительный поединок. Противостоять Хай-Тэку будет пуэрториканский боксер Хосе Педраса, ляющийся чемпионом в том же весе по версии WBO. Своим мнением касательно поединка в интервью для для Luckypunch.net поделился известный комментатор Григорий Стангрит.

Эксперт ставит Василия на первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от веса, объясняя это тем, что украинец обладает некой "аурой неприкосновенности", а также заставляет топовых соперников просто сдаваться. Эту ауру неуязвимости немного потрепал Линарес, который отправил Ломаченко в первый нокдаун в карьере.

Стангрит считает Педрасу очень серьезным соперником, даже несмотря на его поражения Джервонте Дэвису. Григорий отметил разностороннюю хорошую "школу" пуэрториканца, его скорость и удар, а также адаптивность в схватке. Предстоящее сражение специалист называет "битвой интеллектов". По его мнению, Ломаченко придется непросто вскрывать оборону Хосе, а сам поединок может пройти несвойственно "скучно" для боев "Хай-Тэка".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса, Григорий Стангрит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке 7.12.2018
02 Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
03 Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
04 Педраса назвал сильные стороны Ломаченко
05 Ротань признался, почему завершил карьеру после Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь