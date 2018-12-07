Ломаченко - Педраса: дуэль взглядов (Видео)

Новости спорта: Василий Ломаченко и Хосе Педраса провели традиционную дуэль взглядов после пресс-конференции.

Уже завтра в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко проведет объединительный бой в легком весе против Хосе Педрасы из Пуэрто-Рико. На кону поединка будут стоять пояс WBA Василия и пояс WBO Хосе. Накануне главного боя вечера бокса Ломаченко и Педраса встретились лицом к лицу.

Полное видео пресс-конференции Ломаченко - Педраса:

После слов о бое бойцы провели дуэль взглядов. Украинец пребывал в хорошем настроении и много улыбался. Его соперник был более сосредоточен.

Напомним, бой Ломаченко - Педраса пройдет на арене Madison Square Garden Theater. В Украине бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Интер. Начало Большого бокса на Интере в 5:00 по киевскому времени.