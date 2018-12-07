Скачать
Пятница, 07.12.2018
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Идеальное тело: все обладатели &quot;Мистер Олимпия&quot; от Шварценнегера до Родена
Идеальное тело: все обладатели "Мистер Олимпия" от Шварценнегера до Родена
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

Ломаченко - Педраса: дуэль взглядов (Видео)

Ломаченко - Педраса: дуэль взглядов (Видео)
15:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот

Новости спорта: Василий Ломаченко и Хосе Педраса провели традиционную дуэль взглядов после пресс-конференции.

Уже завтра в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко проведет объединительный бой в легком весе против Хосе Педрасы из Пуэрто-Рико. На кону поединка будут стоять пояс WBA Василия и пояс WBO Хосе. Накануне главного боя вечера бокса Ломаченко и Педраса встретились лицом к лицу.

Полное видео пресс-конференции Ломаченко - Педраса:

После слов о бое бойцы провели дуэль взглядов. Украинец пребывал в хорошем настроении и много улыбался. Его соперник был более сосредоточен.

Напомним, бой Ломаченко - Педраса пройдет на арене Madison Square Garden Theater. В Украине бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Интер. Начало Большого бокса на Интере в 5:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
02 Педраса назвал сильные стороны Ломаченко
03 Ротань признался, почему завершил карьеру после Динамо
04 Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
05 Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь