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"Надеваю любые джинсы": Российский боксер Лебедев готов к бою с Усиком

&quot;Надеваю любые джинсы&quot;: Российский боксер Лебедев готов к бою с Усиком
17:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Денис Лебедев рассказал, что поддерживает форму из-за возможного боя с Александром Усиком.

"Я чувствую себя легко, свободно и комфортно. Что меня радует ещё больше – я подхожу к гардеробу и надеваю любые джинсы или костюм. Я нахожусь в своём весе и стараюсь его держать. Потому что сейчас идут переговоры о бое с командой Александра Усика. И я жду ответа.

WBA постановила договориться и провести бой до марта или в марте. Конкретную подготовку я начну только тогда, когда будет подписан контракт. Я совершаю пробежки, гуляю с собаками – все то же самое, только без бокса. Я даже не провожу «бой с тенью», я полюбил бег. 10-километровая часовая пробежка для меня обычное дело", — цитирует Лебедева "Р-Спорт".

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Денис Лебедев, IBF, Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Александр Усик.
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