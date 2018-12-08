Мейвезер - Нацукава: правила боя

Новости спорта: Флойд Мейвезер вновь неплохо заработает за бой, который даже не войдет в официальную статистику.

31 декабря в японском городе Сайтама состоится возвращение самого успешного боксера мира Флойда Мейвезера на ринг. Американец проведет выставочный поединок против местного бойца-кикбоксера Тенсина Нацукавы.

Этот бой пройдет по правилам профессионального бокса. Всего в противостоянии будет три раунда по три минуты. Кроме того, бойцы будут драться в восьмиунцовых перчатках (такие же были в бою Мейвезер - Макгрегор, - прим. ред.). А самое главное то, что поединок не будут обслуживать судьи и данный бой не войдет в послужной список Флойда и Тенсина. Отметим, бой Мейвезер - Нацукава пройдет в рамках полусреднего веса. Японец проводил свои последние бои в полулегком весе (до 57 кг, прим. - ред.).

Организатором боя выступит компания Rizin, бойцом которой является Нацукава.