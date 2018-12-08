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Мейвезер - Нацукава: правила боя

Мейвезер - Нацукава: правила боя
22:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер teppentenshin

Новости спорта: Флойд Мейвезер вновь неплохо заработает за бой, который даже не войдет в официальную статистику.

31 декабря в японском городе Сайтама состоится возвращение самого успешного боксера мира Флойда Мейвезера на ринг. Американец проведет выставочный поединок против местного бойца-кикбоксера Тенсина Нацукавы. 

Этот бой пройдет по правилам профессионального бокса. Всего в противостоянии будет три раунда по три минуты. Кроме того, бойцы будут драться в восьмиунцовых перчатках (такие же были в бою Мейвезер - Макгрегор, - прим. ред.). А самое главное то, что  поединок не будут обслуживать судьи и данный бой не войдет в послужной список Флойда и Тенсина. Отметим, бой Мейвезер - Нацукава пройдет в рамках полусреднего веса. Японец проводил свои последние бои в полулегком весе (до 57 кг, прим. - ред.).

Организатором боя выступит компания Rizin, бойцом которой является Нацукава.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Тенсин Нацукава.
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