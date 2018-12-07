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Кличко готов помочь Усику освоиться в супертяжелом весе

Кличко готов помочь Усику освоиться в супертяжелом весе
17:45 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: Инстаграм Усика

Новости спорта: Александр Красюк рассказал о спаррингах Владимира Кличко с Александром Усиком.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о вкладе Владимира Кличко в подготовку абсолютного чемпиона мира к бою с Беллью.

- Владимир был спарринг-партнером. Вернее, он несколько раз спарринговал Сашу. Это была их совместная идея, они очень неплохо общаются. Володя после боя с Беллью, например, Усику позвонил и сказал: "Я ж бокс вообще не очень смотрю. Кроме своих соперников, никого. А ты меня заставляешь смотреть бокс. Что ты со мной делаешь?" (Улыбается.) А потом мы с Володей говорили насчет перехода Усика в супертяжи, и говорит: "Я готов. Кто, как не я, может передать ему нужный опыт".

И тут трудно с Володей не согласиться, ведь кто еще может передать Усику тот самый важный опыт. Сейчас он концентрат этого опыта. И может взять и переложить его Усику. Он говорит, что может быть чуть ли не главным толкающим звеном Усика для перехода в супертяжи. Вова тренируется, он всегда в форме, а иметь такого консультанта - дорогого стоит.

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