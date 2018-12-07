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Бокс. 8 декабря четыре украинских боксера проведут бои

Бокс. 8 декабря четыре украинских боксера проведут бои
19:14 Сегодня Телеграф luckypunch.net Фото: Твиттер trboxing

Новости спорта: Возглавляет рейтинг зрительских ожиданий, конечно же, бой Ломаченко - Педраса.

В субботу, 8 декабря, свои бои проведут сразу четыре украинских боксера. 

Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 KO) в Нью-Йорке выйдет на объединительный бой против обладателя титула WBO Хосе Педрасы (25-1, 12 КО).

Также в США свой 12-й бой в профи проведёт Представитель первого среднего веса Сергей Богачук (11-0, 11 КО). Соперником уроженца Винницы станет 30-летний представитель Пуэрто-Рико Карлос Гарсия Эрнандес (15-19-1, 12 КО).

В Германии на первую дуэль после поражения в бою за пояс чемпиона мира IBO выйдет Роман Головащенко (19-2, 17 KO), который отбоксирует за титул UBО в тяжелом весе против немца Александра Франка (15-0-1, 12 КО).

Во Франции 22-летний суперсредневес Петр Иванов (9-0-2, 5 КО) в 10-раундовом бою будет сражаться за пояс WBC среди молодежи против местного боксера Луи Тутина (12-0, 11 КО).

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