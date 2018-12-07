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Украинец Деревянченко вновь может выйти на чемпионский бой

Украинец Деревянченко вновь может выйти на чемпионский бой
19:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Деревянченко

Новости спорта: IBF предоставила украинскому боксеру еще один шанс на чемпионский бой.

Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведения отборочного боя между вторым и четвертым номером рейтинга в среднем весе за право сразиться в титульном бою, сообщает ESPN. Третий номер рейтинга Мартин Маррей уже запланировал провести бой 22 декабря, а потому не сможет провести отборочный бой.

Второе место рейтинге средневесов IBF занимает немец эквадорского происхождения Джек Кулькай. Четвертый номер в рейтинге федерации - украинец Сергей Деревянченко. Таким образом, украинский "Техник" может в ближайшем будущем получить титульный бой. Сообщается, что команда Кулькая уже дала добро на проведение боя, Деревянченко - пока не принял вызов.

Джек Кулькай на данный момент владеет титулом IBF International в среднем весе, который он завоевал в бою против Рафаэля Бехарана.

Напомним, Деревянченко уже пытался стать чемпионом мира IBF, однако потерпел неудачу. В октябре 2018 года Сергей проиграл бой Дэниэлю Джейкобсу раздельным решением судей.

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IBF, Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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