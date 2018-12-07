Скачать
Пятница, 07.12.2018
Ломаченко и Педраса сделали вес
Ломаченко и Педраса сделали вес
Идеальное тело: все обладатели &quot;Мистер Олимпия&quot; от Шварценнегера до Родена
Идеальное тело: все обладатели "Мистер Олимпия" от Шварценнегера до Родена
Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)
Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)
Биатлон. Общий зачет Кубка мира по итогам мужского спринта в Поклюке
Биатлон. Общий зачет Кубка мира по итогам мужского спринта в Поклюке

"Слон и Моська": Ломаченко встретился с Порзингисом перед боем с Педрасой

&quot;Слон и Моська&quot;: Ломаченко встретился с Порзингисом перед боем с Педрасой
21:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко встретился с баскетболистом НБА Кристапсом Порзингисом.

8 декабря в Нью-Йорке чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко впервые в карьере проведет объединительный бой. Противостоять украинцу будет чемпион мира из Пуэрто-Рико в том же весе Хосе Педраса.

Накануне боя состоялись ряд мероприятий с участием боксеров: пресс-конференция и взвешивание. На одном из них Василий Ломаченко пересекся с баскетболистом "Нью-Йорк Никс" Кристапсом Порзингисом. Более того, они сделали совместное фото, которое мгновенно стало вирусным в Сети.  Дело в том, что рост латвийца - 221 см, Ломаченко "чуть" пониже - 170 см. Кристапс выложил совместное фото с украинцем на своей странице в Инстаграм, пожелав "лучшему боксеру мира" Ломаченко удачи в завтрашнем поединке.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

With the pound for pound king @lomachenkovasiliy . Good luck tomorrow Champ!

Публикация от Kristaps Porzingis (@kporzee)

В Украине бой Ломаченко - Педраса покажут на телеканале "Интер", начало поединка ориентировочно 9 декабря в 5:30 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Кристапс Порзингис, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке 7.12.2018
02 Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
03 Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
04 Педраса назвал сильные стороны Ломаченко
05 Ротань признался, почему завершил карьеру после Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь