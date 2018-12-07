"Слон и Моська": Ломаченко встретился с Порзингисом перед боем с Педрасой

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко встретился с баскетболистом НБА Кристапсом Порзингисом.

8 декабря в Нью-Йорке чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко впервые в карьере проведет объединительный бой. Противостоять украинцу будет чемпион мира из Пуэрто-Рико в том же весе Хосе Педраса.

Накануне боя состоялись ряд мероприятий с участием боксеров: пресс-конференция и взвешивание. На одном из них Василий Ломаченко пересекся с баскетболистом "Нью-Йорк Никс" Кристапсом Порзингисом. Более того, они сделали совместное фото, которое мгновенно стало вирусным в Сети. Дело в том, что рост латвийца - 221 см, Ломаченко "чуть" пониже - 170 см. Кристапс выложил совместное фото с украинцем на своей странице в Инстаграм, пожелав "лучшему боксеру мира" Ломаченко удачи в завтрашнем поединке.

В Украине бой Ломаченко - Педраса покажут на телеканале "Интер", начало поединка ориентировочно 9 декабря в 5:30 по киевскому времени.