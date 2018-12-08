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Ломаченко - Педраса: прогноз букмекеров на бой

Ломаченко - Педраса: прогноз букмекеров на бой
09:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоится чемпионский бой между 30-летним украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и 29-летним пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

Ни одна из букмекерских контор не верит в победу Хосе Педрасы. Коэффициенты на победу украинца отличаются незначительно и очень малы, в то время как коэффициенты на победу пуэрториканца очень сильно отличаются.

Так, в William Hill на победу украинца выставили коэффициент 1,03. В то время как на Педрасу – 11,00. Ничья в этом бою – 26,00. Стоит отметить, что в букмекерской конторе выставили коэффициент 1,40 на то, что Ломаченко победит нокаутом (коэффициент 21,00 на то, что нокаутом победит Педраса). Что касается раундов, там больше вероятность того, что это произойдет во второй половине 12-раундовом противостоянии – 2,37 на победу в 7-12 раундах против 2,87 на победу в 1-6 раундах.

Стоит отметить, что наименьший коэффициент на победу Ломаченко выставили в "Фаворит спорт" – 1,01. Победа его соперника – 16,00 (что является самым высоким коэффициентом из предложенных). Ничья – 34,00. Досрочная победа Ломаченко – 1,27. Кроме того, коэффициент на то, что бой не будет длиться 12 раундов, составил 1,26. На то, что "бой пройдет установленное количество раундов" – 3,50.

В PariMatch тоже довольно низкий коэффициент на то, что в этом бою победит Ломаченко – 1,04. Это самый большой показатель из предложенных букмекерских контор. При этом что на победу Педрасы коэффициент 12,00. Ничья в бою – 27,00. Их эксперты тоже больше склоняются к тому, что Ломаченко победит во второй половине боя – коэффициент 2,15 на победу в 7-12 раундах против 2,75 на победу в 1-6 раундах. Например, победа Педрасы в 1-6 и 7-12 раундах получила одинаковый показатель – 35,00.

Эксперты из Marathon bet оценили победу Ломаченко коэффициентом 1,034. Победа Педрасы – 12,50. На то, что бой не определит победителя – 26,00. Победа Ломаченко нокаутом (в том числе техническим) или отказом соперника – 1,43, а по очкам – 3,30.

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира по версии WBA в легком весе. 12 мая украинец стал чемпионом в бою с Хорхе Линаресом. Что касается Педрасы, то он владеет чемпионским поясом WBO, завоеванным 25 августа в поединке с Раймундо Бельтраном.

Таким образом, победитель боя Ломаченко - Педраса станет чемпионом мира по версиям WBA и WBO.

Бой начнется 9 декабря около 6:00 утра по киевскому времени. Трансляция на накале ИНТЕР.

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