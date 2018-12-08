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Усик сразился с лучшим боксером мира

Усик сразился с лучшим боксером мира
14:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook Усика

Новости спорта: Правда, бой проходил не на ринге, а за шахматной доской.

Александр Усик приехал в Нью-Йорк поддержать Василия Ломаченко в объединительном бою против Хосе Педрасы. Кроме того, грандиозный вечер бокса посетят много знаменитых спортсменов и не только. Так, на мероприятиях перед боем был замечен лучший боксер мира вне зависимости от веса американец Теренс Кроуфорд.

В Сети появилось видео, на котором абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик играет в шахматы с чемпионом мира в трех весовых категориях Теренсом Кроуфордом. Итогом шахматной встречи стала ничья.

Видеофрагмент партии доступен на официальной странице Александра Усика в Facebook.

Напомним, в ночь с 8 на 9 декабря (время киевское) Василий Ломаченко сразиться с пуэрториканцем Хосе Педрасой.

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Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Теренс Кроуфорд, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
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