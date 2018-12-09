Уайлдер - Фьюри: WBC санкционировал повторный бой

Новости спорта: Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что совет единогласно принял решение о проведении второго боя Уайлдер - Фьюри.

Глава WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что организация санкционировала повторный бой чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.

"Совет управляющих Всемирного боксёрского совета провёл голосование, на котором единогласно было принято решение санкционировать повторный поединок между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Уайлдер и Фьюри подарили миру один из лучших боёв за долгое время в супертяжёлом весе, это вызвало большой интерес болельщиков к реваншу. WBC с удовольствием сообщает, что реванш получил одобрение. Хочу ещё раз поблагодарить Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера за их великий бой на ринге и образцовое поведение и мастерство, проявленные после боя", — приводит слова Маурисио Сулеймана BoxingScene.