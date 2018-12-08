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Ломаченко дал прогноз на бой Майки Гарсия - Эррол Спенс

Ломаченко дал прогноз на бой Майки Гарсия - Эррол Спенс
17:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко не знает, за счет чего Майки Гарсия может победить Эррола Спенса.

Чемпион мира по версии WBA Super в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением о поединке чемпиона по версиям IBF и WBC в этом же весе Майки Гарсии и обладателя титула по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса. По мнению украинца, Гарсии будет не под силу победить в таком противостоянии.

"Что думаю о таком бое? Это выбор Майки. Он очень силён, и у него богатый арсенал, но это большой шаг вперёд в плане весовых категорий. Если вы разбираетесь в боксе, то понимаете, почему мне не нравится эта идея. Не думаю, что Гарсия сможет победить, но буду переживать за него и болеть", — приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Василий Ломаченко проведёт следующий поединок 8 декабря. В объединительном поединке он встретится с чемпионом мира по версии WBO Хосе Педрасой.

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