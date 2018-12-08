Ломаченко - Педраса: российский боксер Беспутин не верит в пуэрториканца

Новости спорта: В ночь с 8 на 9 декабря Василий Ломаченко проведет объединительный поединок против Хосе Педрасы.

Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке сразится в объединительном бою против обладателя титула WBO Хосе Педрасы (25-1, 12 КО). Накануне поединка своими мнениями о нем с Luckypunch.net поделились Сергей Ковалёв (32-3-1, 28 KO), Сергей Ватаманюк и Александр Беспутин (11-0, 9 KO).

Сергей Ковалев

"Уже заскучали по боксу Василия Ломаченко. С нетерпением жду его боя и яркой победы. Он лучший боксёр в наше время в независимости от веса!".

Сергей Ватаманюк

"Василий такой боксер, он находится на таком уровне, что не то, что Педраса, а и много других боксеров в мире не могут с ним конкурировать. Я думаю, что никаких проблем в этом бою у него быть не должно. Я не видел много боев Педрасы, но учитывая то, как Василий готовится и на каком уровне он есть, не должно быть никаких проблем".

Александр Беспутин

"Как вы знаете, я тоже буду боксировать в этом вечере, мы с Василием периодически тренировались вместе, так что я видел, как он готовится. Могу сказать, что с той самоотдачей и тем уровнем подготовки, у Василия не должно возникнуть проблем в этом бою".