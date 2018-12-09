Ломаченко - Педраса: статистика ударов в бою

Новости спорта: Василий Ломаченко был намного точнее Хосе Педрасы в титульном бою.

Сегодня, 9 декабря (по киевскому врмени), Василий Ломаченко добыл уверенную победу над Хосе Педрасой. Таким образом украинец объединил титулы WBA Super и WBO в легком весе. Поединок проходил за полным преимуществом Хай-тека. Более того, Loma дважды отправлял пуэрториканца на канвас в 11-м раунде. В итоге схватка продлилась все отведенные 12 раундов, по ее окончании все судьи отдали победу Ломаченко 119-107, 117-109, 117-109.

Статистика боя:

Доминация Ломаченко на ринге также показала послебоевая статистика. Педраса выбросил больше ударов (738 против 931), однако украинец был намного точнее и в общей сложности нанес сопернику в два раз больше ударов (240 против 111). Что касается силовых ударов, то и тут чемпион мира в 3-х весовых категориях был намного лучше (158 против 80).