Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Ломаченко победил Педрасу решением судей
UFC 231. Результаты боев
UFC 231. Результаты боев
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке 8.12.2018
Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке 8.12.2018

Ломаченко - Педраса: статистика ударов в бою

Ломаченко - Педраса: статистика ударов в бою
08:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко был намного точнее Хосе Педрасы в титульном бою.

Сегодня, 9 декабря (по киевскому врмени), Василий Ломаченко добыл уверенную победу над Хосе Педрасой. Таким образом украинец объединил титулы WBA Super и WBO в легком весе. Поединок проходил за полным преимуществом Хай-тека. Более того, Loma дважды отправлял пуэрториканца на канвас в 11-м раунде. В итоге схватка продлилась все отведенные 12 раундов, по ее окончании все судьи отдали победу Ломаченко 119-107, 117-109, 117-109.

Статистика боя:

Доминация Ломаченко на ринге также показала послебоевая статистика. Педраса выбросил больше ударов (738 против 931), однако украинец был намного точнее и в общей сложности нанес сопернику в два раз больше ударов (240 против 111). Что касается силовых ударов, то и тут чемпион мира в 3-х весовых категориях был намного лучше (158 против 80).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, WBA Super, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Педраса: все о бое
02 Ломаченко - Педраса: события боя
03 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
04 Ломаченко победил Педрасу решением судей
05 Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь