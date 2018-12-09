Бокс. Брук победил Зерафу решением судей

Новости спорта: Келл Брук (38-2, 26 КО) и Майкл Зерафа (25-3, 14 КО) провели бой в Шеффилде.

В ночь на 9 декабря (по киевскому времени) в Шеффилде (Великобритания) прошёл турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал бой-элиминатор в первом среднем весе, в котором встретились экс-чемпион мира Келл Брук (38-2, 26 КО) и Майкл Зерафа (25-3, 14 КО).

Победа досталась Бруку. Британец доминировал практически на протяжении всей встречи. В первом раунде он мог закончить её досрочно, но австралийцу удалось устоять. После Зерафа начал немного выравнивать ход поединка, но преимущество всё равно оставалось за Бруком. Только в чемпионских раундах Ззерафа пошёл ва-банк и выглядел немного лучше, что уже никак не повлияло на решение судей. Победа Брука единогласным решением — 118:110, 117:111 и 119:109.