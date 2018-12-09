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Названы возможные соперники Ломаченко на следующий бой

Названы возможные соперники Ломаченко на следующий бой
15:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм lomus_17

Новости спорта: Боб Арум рассказал, с кем Василий Ломаченко может провести следующий поединок.

Боб Арум, представляющий интересы Василия Ломаченко, назвал потенциальных оппонентов украинского боксера.

Как информирует ESPN со ссылкой на слова промоутера, один из возможных вариантов для Хай-тэка является бой с Мигелем Берчельтом. Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе уже выразил желание подняться в весе ради этого поединка.

Также сообщается, что Ломаченко может выйти в ринг против победителя пары Ричард Комми – Иса Чаниев. Последние двое оспорят вакантный титул IBF в легком весе.

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