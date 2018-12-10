Определился соперник Мишико Беселия

22 декабря на Ледовой арене ТРЦ «Терминал» Мишико Беселия (18-0-0, 12 К0) встретится в 8-раундовом противостоянии с испанским боксером Кельвином Дотелем (13-4-0, 6 КО) по прозвищу "Черная жемчужина».
Суперлегковик из Черкасс Беселия провел на профессиональном ринге 18 поединков, во всех одержал победы, 12 нокаутами. В феврале этого года Мишико получил первый в своей карьере титул Чемпиона Украины в суперлегком весе, победив Владислава Мельника единогласным решением судей.
27-летний Кельвин Дотель родился в Доминиканской республике, на данный момент живет и тренируется в Испании. Так же, как и Беселия, боксирует в стойке правши. В активе Дотеля 17 поединков, 13 побед, 6 из которых он завершил досрочно. В свое время владел титулами Интернационального чемпиона по версии IBF, Чемпион Испании, а также претендовал на титул Чемпиона мира по версии WBF в полусреднем весе. Предыдущий бой провел в ноябре этого года против представителя Дании Инока Полсена, проиграв досрочно.
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22 грудня суперником Чемпіона України у суперлегкій вазі Мішико Беселія @mishiko_beselia буде іспанець Кельвін Дотел на прізвисько “Чорна перлина». Суперлегковик з Черкас Беселія провів на професійному ринзі 18 поєдинків, у всіх одержав перемоги, 12 нокаутами. У лютому цього року Мішико здобув перший в своїй кар'єрі титул Чемпіона України у суперлегкій вазі, перемігши Владислава Мельника одноголосним рішенням суддів. 27-річний Кельвін Дотел народився у Домініканській республіці, на даний момент живе і тренується в Іспанії. Так само, як і Беселія, боксує у стійці правші. В активі Дотела 17 поєдинків, 13 перемог, 6 з яких він завершив достроково. Свого часу володів титулами Інтернаціонального чемпіона за версією IBF, Чемпіона Іспанії, а також претендував на титул Чемпіона світу за версією WBF у напівсередній вазі. Попередній бій провів у листопаді цього року проти представника Данії Інока Полсена, програвши достроково.
Напомним, главным событием боксерского шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" в Броварах станет поединок Денис Беринчик (9-0, 6 КО) за титул Интернационального по версии WBO в легком весе. Противостоять Денису будет Чемпион Филиппин Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) по прозвищу "The Gentle Giant". Олег Малиновский (23-0, 7 KO) проведет защиту титула Чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе против чемпиона Италии Франческо Гранделли (10-1-1, 2 КО). В андеркарте в ринг выйдут Макс Бурсак, Дмитрий Митрофанов, Андрей Руденко и другие.
Главные бои транслировать телеканал "Интер".