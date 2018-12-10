Далакян - Леброн: список всех боев андеркарта

В субботу, 15 декабря, в Киеве 31-летний украинец Артем Далакян будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.
В КВЦ «Парковый» Далакян проведет вторую защиту титула против доминиканца Грегорио Леброна (21-4-0), который занимает третью позицию в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.
В рамках боксерского вечера также состоится ряд боев:
Тимур Брыков, Украина (5-0-0) – Фернандо Хередиа, Испания (5-3-0)
Владислав Мельник, Украина (7-1-0) – Хуан Гонсалес, Испания
Игорь Магурин, Украина (10-0-1) – Дато Нанава, Грузия (9-9-0)
Игорь Кудрицкий, Украина (10-0-1) – Фарук Даку, Уганда (21-15-1)
Владислав Сиренко, Украина (9-0-0) – Мануэль Пучета, Испания (41-12-0)
Александр Захожко (9-0-0) – Иринеу Коста, Испания (19-8-0)
Также в тяжелом весе бой проведет украинец Станислав Кутин (7-0-0).
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Трансляцию боя с участием Далакяна проведет телеканал «Интер». Поединок начнется после 23:00 по Киеву.