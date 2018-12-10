Усик готов встретиться с Андре Уордом

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик готов провести встречу с непобежденным 34-летним Андре Уордом.

Пребывая в Америке на боях Александра Гвоздика и Василия Ломаченко Александр Усик не был обделен вниманием со стороны журналистов. У абсолютного чемпиона мира в крузервейте спросили на счет следующего соперника. Безусловно, всех интересует вопрос возвращения Андре Уорда.

"Да, я готов с ним драться. Вы спрашивали, не маленького ли он роста для меня? Я бы так не сказал", - заявил Усик Youtube-каналу FightHype.

Между прочим, рост Андре Уорда составляет 1,85 м, Александра Усика - 1,90 м.

Но сам Андре Уорд уже успел заявить, что не будет возвращаться в ринг ради боя с Александром Усиком.

"Бой с Усиком? Я на пенсии. Что, если вернусь? Дело в том, что я мало что знаю об Усике. Он появился на слуху 6 - 7 месяцев назад, я не видел его выступлений до боя с Тони Беллью. Вокруг него много ажиотажа, и он, вроде, хороший боец", - сказал Уорд в интервью YouTube-каналу FightHub.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что возвращение Уорда в бокс может задержать украинца в тяжелом весе.