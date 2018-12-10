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Понедельник, 10.12.2018
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Последний бой Ломаченко (Видео)

Последний бой Ломаченко (Видео)
22:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Полное видео титульного боя между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой за два пояса WBA и WBO.

В Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко единогласным решением судей выиграл бой против Хосе Педрасы и объединил титулы WBA Super и WBO в легком весе. Поединок продлился все отведенные 12 раундов и прошел за явным преимуществом Хай-тека, который дважды отправлял соперника в нокдаун в 11-м раунде.

Итоговый судейский счет: 119-107, 117-109, 117-109.

Ломаченко - Педраса: события боя

Ломаченко - Педраса: полный бой

Отметим, что судейское решение было единогласным, Педрасе отдали только один раунд.

На этот поединок в США прибыли Александр Усик и Александр Гвоздик, которые поддерживали Ломаченко.

После боя Василий Ломаченко заявил, что хотел бы сразиться с непобедимым Майки Гарсией.

"Педраса очень хорош, он настоящий воин, он проделал хорошую работу, поэтому я выражаю ему и его команде респект. Я очень рад своему выступлению, теперь я еще ближе к своей цели. Хочу поздравить с днем рождения Боба Арума. Спасибо моей команде и всем людям, которые пришли меня поддержать. Спасибо большое. С плечом все в порядке, я не имею с ним никаких проблем, здоров на 100%", – сказал Ломаченко после боя.

За этот поединок Ломаченко заработал около 2 млн долларов. В эту сумму входит официальный гонорар в 1 миллион + 1 миллион от доходов от телевидения и рекламы.

Педраса получил около 1 млн долларов (300 тысяч + 700 от телевизионных прав).

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