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Макс Бурсак: Готов к бою и физически, и морально

Макс Бурсак: Готов к бою и физически, и морально
11:56 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Украинский боксер Макс Бурсак прокомментировал подготовку к бою против соперника из Узбекистана.

Экс-чемпион Европы Макс Бурсак, которому 22 декабря в ТРЦ «Терминал» в рамках яркого боксерского шоу K2 Promotions Ukraine предстоит встретиться в ринге с представителем Узбекистана Мухитдином Раджапбаевом, рассказал о подготовке к бою и своем будущем сопернике.

«Нахожусь в хорошей форме. У меня был замечательный тренировочный сбор. Сейчас мы на финальной стадии подготовки, осталась одна активная неделя, дальше будем сбавлять обороты. Готов к бою и физически, и морально. Соперник будет хороший, крепкий - когда-то он нанес поражение нашему Кости Ровенском поэтому расслабляться не стоит. И мы имеем четкий план на этот поединок. Приложу максимум усилий, чтобы достойно вернуться после годичного перерыва и подарить зрителям красивую уверенную победу», - отметил Макс Бурсак.

Хедлайнером турнира будет Денис Беринчик (9-0, 6 КО), который сразится за титул WBO International. Его соперником будет чемпион Филиппин Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО). Также в этот вечер в ринг выйдут звезды украинского бокса: Олег Малиновский, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Дмитрий Митрофанов, Андрей Руденко.

Главные бои будет транслировать телеканал "Интер".

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