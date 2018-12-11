Усик: Фьюри такой здоровенный, надо чуть-чуть "веска" набрать

Новости спорта: Украинец поделился размышлениями о супертяжелом весе.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился своими размышлениями о нынешнем состоянии супертяжелого веса, а также о своем возможном месте в нем. Об этом украинец рассказал в интервью FightHype.

— Пишут, что у вас будет поединок с Джошуа в апреле, что это будет ваш дебют в супертяжелом весе. Это лучший вариант для вас?

— Я не знаю. Это какой-то фейк.

— Что вы думаете о поединке Уайлдер – Фьюри? Вы смотрели бой?

— Фьюри выиграл.

— Сколько раундов он выиграл?

— Восемь. По моему мнению, Уайлдер взял 3-4 раунда максимум.

— Кто-нибудь из них вас впечатлил?

— [крутит головой].

— Может, Фьюри?

— Фьюри — очень хороший парень. Уайлдер «убил» Фьюри, а он — раз, два, три и встал. Это сумасшествие.

— Уайлдер и Фьюри говорили, что бог помог Тайсону подняться. Вы очень религиозный, как вы думаете, он поднялся?

— Конечно, всевышний помог ему в этом.

— Какой бой лучше Уайлдер – Джошуа или Уайлдер – Фьюри?

— Усик – Джошуа [смеется].

— Вы хотите встретиться с Джошуа больше чем с Уайлдером и Фьюри?

— Да подождите, блин. Фьюри такой здоровенный. Что же мне делать, мне же надо чуть-чуть «веска» набрать.

— Джошуа тоже довольно крупный.

— Ничего страшного [смеется].

— Вы думаете, Джошуа обречен на неудачу, и что ваши боксерские умения и стиль доставят ему проблемы?

— Да я вообще не хочу говорить сейчас о его проблемах. Я вообще сейчас не хочу о чем-то говорить. Я хочу уйти [смеется].

В последнем поединке Усик нокаутировал в восьмом раунде британца Тони Белью (30-3-1, 20 КО).