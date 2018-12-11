Скачать
Вторник, 11.12.2018
Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: онлайн-трансляция матча
Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: онлайн-трансляция матча
Фонсека - о Шахтере, Лионе и кадровой ситуации перед матчем Лиги чемпионов
Фонсека - о Шахтере, Лионе и кадровой ситуации перед матчем Лиги чемпионов
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Усик: Фьюри такой здоровенный, надо чуть-чуть "веска" набрать

Усик: Фьюри такой здоровенный, надо чуть-чуть &quot;веска&quot; набрать
22:22 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинец поделился размышлениями о супертяжелом весе.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился своими размышлениями о нынешнем состоянии супертяжелого веса, а также о своем возможном месте в нем. Об этом украинец рассказал в интервью FightHype.

— Пишут, что у вас будет поединок с Джошуа в апреле, что это будет ваш дебют в супертяжелом весе. Это лучший вариант для вас?

— Я не знаю. Это какой-то фейк.

— Что вы думаете о поединке Уайлдер – Фьюри? Вы смотрели бой?

— Фьюри выиграл.

— Сколько раундов он выиграл?

— Восемь. По моему мнению, Уайлдер взял 3-4 раунда максимум.

— Кто-нибудь из них вас впечатлил?

— [крутит головой].

— Может, Фьюри?

— Фьюри — очень хороший парень. Уайлдер «убил» Фьюри, а он — раз, два, три и встал. Это сумасшествие.

— Уайлдер и Фьюри говорили, что бог помог Тайсону подняться. Вы очень религиозный, как вы думаете, он поднялся?

— Конечно, всевышний помог ему в этом.

— Какой бой лучше Уайлдер – Джошуа или Уайлдер – Фьюри?

— Усик – Джошуа [смеется].

— Вы хотите встретиться с Джошуа больше чем с Уайлдером и Фьюри?

— Да подождите, блин. Фьюри такой здоровенный. Что же мне делать, мне же надо чуть-чуть «веска» набрать.

— Джошуа тоже довольно крупный.

— Ничего страшного [смеется].

— Вы думаете, Джошуа обречен на неудачу, и что ваши боксерские умения и стиль доставят ему проблемы?

— Да я вообще не хочу говорить сейчас о его проблемах. Я вообще сейчас не хочу о чем-то говорить. Я хочу уйти [смеется].

В последнем поединке Усик нокаутировал в восьмом раунде британца Тони Белью (30-3-1, 20 КО).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
02 Последний бой Ломаченко (Видео)
03 Планка: 1 минута в день - секрет идеального тела
04 Матч Шахтер - Лион покажут в кинотеатрах
05 Усик готов встретиться с Андре Уордом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь