Усик: Фьюри такой здоровенный, надо чуть-чуть "веска" набрать

Абсолютный чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился своими размышлениями о нынешнем состоянии супертяжелого веса, а также о своем возможном месте в нем. Об этом украинец рассказал в интервью FightHype.
— Пишут, что у вас будет поединок с Джошуа в апреле, что это будет ваш дебют в супертяжелом весе. Это лучший вариант для вас?
— Я не знаю. Это какой-то фейк.
— Что вы думаете о поединке Уайлдер – Фьюри? Вы смотрели бой?
— Фьюри выиграл.
— Сколько раундов он выиграл?
— Восемь. По моему мнению, Уайлдер взял 3-4 раунда максимум.
— Кто-нибудь из них вас впечатлил?
— [крутит головой].
— Может, Фьюри?
— Фьюри — очень хороший парень. Уайлдер «убил» Фьюри, а он — раз, два, три и встал. Это сумасшествие.
— Уайлдер и Фьюри говорили, что бог помог Тайсону подняться. Вы очень религиозный, как вы думаете, он поднялся?
— Конечно, всевышний помог ему в этом.
— Какой бой лучше Уайлдер – Джошуа или Уайлдер – Фьюри?
— Усик – Джошуа [смеется].
— Вы хотите встретиться с Джошуа больше чем с Уайлдером и Фьюри?
— Да подождите, блин. Фьюри такой здоровенный. Что же мне делать, мне же надо чуть-чуть «веска» набрать.
— Джошуа тоже довольно крупный.
— Ничего страшного [смеется].
— Вы думаете, Джошуа обречен на неудачу, и что ваши боксерские умения и стиль доставят ему проблемы?
— Да я вообще не хочу говорить сейчас о его проблемах. Я вообще сейчас не хочу о чем-то говорить. Я хочу уйти [смеется].
В последнем поединке Усик нокаутировал в восьмом раунде британца Тони Белью (30-3-1, 20 КО).