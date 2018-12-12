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Соперник Беринчика назвал украинца "танцором со звездами"

Соперник Беринчика назвал украинца &quot;танцором со звездами&quot;
10:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Соперник Беринчика отметился дерзким высказыванием перед боем.

22 декабря Денис Беринчик встретится в ринге с филиппинцем Росеки Кристобалем.

На кону поединка - титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. Перед титульным поединком Кристобаль обратился к оппоненту:

"Привет, Денис! Я очень тщательно готовлюсь к нашему с тобой поединку - работа в моем тренировочном лагере кипит. Форма отличная. А что скажешь ты, танцор со звездами? Кстати, видел, как ты танцуешь - прикольно! Не забыл, как надо боксировать? Советую быть во всеоружии - приготовься к настоящей войне! Желаю тебе удачи! И пускай Всевышний прибудет с нами в этом бою, а победу одержит сильнейший!!!", - цитирует Кристобаля K2Promotions.

Недавно украинский чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик выразил свое недовольство судейской системой и организацией чемпионата в Украине.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Росеки Кристобаль.
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