Тренер Гвоздика назвал Ломаченко особенным боксером

Новости спорта: Тедди Атлас прокомментировал боксерские успехи Василия Ломаченко.

Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал итоги поединка чемпиона мира по версии WBA Василия Ломаченко и обладателя титула WBO Хосе Педрасы. Напомним, в минувшие выходные украинец победил единогласным решением судей, дважды отправляя пуэрториканца в нокдаун, и объединил пояса лёгкого веса.

"Дайте Ломаченко немного больше времени. Я увидел его в исполнении великолепный бой. Ломаченко всё видит, и если у всех остальных нормальное зрение, то у него будто бы очки ночного видения. К тому же он прекрасно уклоняется и может идти под дождем и даже не промокнуть. Он проходит через шторм из ударов и выходит из этого шторма сухим. Вот почему он особенный!"— приводит слова Атласа FightNews со ссылкой на YouTube-канал EsNews.