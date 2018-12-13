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Тренер Гвоздика назвал Ломаченко особенным боксером

Тренер Гвоздика назвал Ломаченко особенным боксером
06:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм Гвоздика

Новости спорта: Тедди Атлас прокомментировал боксерские успехи Василия Ломаченко.

Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал итоги поединка чемпиона мира по версии WBA Василия Ломаченко и обладателя титула WBO Хосе Педрасы. Напомним, в минувшие выходные украинец победил единогласным решением судей, дважды отправляя пуэрториканца в нокдаун, и объединил пояса лёгкого веса.

"Дайте Ломаченко немного больше времени. Я увидел его в исполнении великолепный бой. Ломаченко всё видит, и если у всех остальных нормальное зрение, то у него будто бы очки ночного видения. К тому же он прекрасно уклоняется и может идти под дождем и даже не промокнуть. Он проходит через шторм из ударов и выходит из этого шторма сухим. Вот почему он особенный!"— приводит слова Атласа FightNews со ссылкой на YouTube-канал EsNews.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Тедди Атлас.
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