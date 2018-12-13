Джервонта Дэвис не считает Ломаченко лучшим боксером мира

Новости спорта: Джервонта Дэвис не считает Василия Ломаченко боксером, достойным рейтинга лучших боксеров pound for pound.

Чемпион мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) по версии WBA Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) отдал должное таланту чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO Василия Ломаченко, но признался, что он не видит места для украинца в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

"Я думаю, что Ломаченко — хороший боксёр, и он это уже доказывал. Но я не могу сказать, что он входит в рейтинг pound-for-pound. Конечно, он классный боец, но я не считаю, что он входит в число лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. Сейчас места в рейтинге p4p достойны Сауль Альварес и Майки Гарсия", — рассказал американец в интервью, размещённом на YouTube-канале EsNews.

В прошлом Джервонту Дэвиса называли вероятным соперником Василия Ломаченко. Но сейчас разговоры о таком поединке не ведутся.